みなさんは、今年のゴールデンウィーク（以下、GW）の予定は決まっていますか。株式会社インテージ（東京都千代田区）が実施した「ゴールデンウィーク」に関する調査によると、約4割が「予定なし」と回答したことがわかりました。GW予算は平均「2万7660円」で前年比94.6％、外出・旅行需要が回復した2023年以降で最低水準となりました。【調査結果】2026年のGWの予定調査は、全国の15〜79 歳の男女5000人を対象として、2026年3月に