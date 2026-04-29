バナナマンの設楽統（５３）が２９日、ＭＣを務めるフジテレビ系「ノンストップ！」に出演し、休養した相方の日村勇紀（５３）について言及した。番組で日村の休養が取り上げられ、設楽は神妙な面持ちで「体調が良くない、調子が悪いっていうのは聞いていたんですけど…」と切り出す。「病院に行ってお医者さんに診てもらったら一回、ガッツリ休んだほうがいいんじゃないかということになって（休養）発表になった」と続けた。