多機能なのに手頃な価格で人気がある「HUAWEI Band」シリーズ。最新モデルの「Band 11 Pro」と「Band 11」が3月13日に発売されました。毎年、新しいモデルが登場する「HUAWEI Band」ですが、Proモデルが出るのは「Band 4 Pro」以来。Band 11 Proはウォッチ単体で位置測位ができるので、ランニング用途での実力が気になりメーカーに実機を借りて約1カ月間使ってみました。「HUAWEI Band 11 Pro」のブルー（フルオロエラストマーベル