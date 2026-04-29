2026年4月29日午後1時すぎ、北海道旭川市3条通19丁目で、工事現場付近の電柱が倒れる事故が発生しました。警察によりますと、電柱1本が倒れましたが、現在までにけが人などは確認されていないということです。 北電によりますと、付近では約840戸の住宅などが停電しているということです。警察や消防などが電柱が倒れた原因を調べています。