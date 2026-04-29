元卓球女子日本代表で五輪メダリストの平野早矢香さん（31）が、28日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、卓球競技の進化に伴う悩みを告白した。同局では、2日に開幕する卓球世界選手権ロンドン大会を放送する。平野さんは大会のPRに登場。現役当時と現在の競技システムの進化について説明した。「私たちのころって、ボールを自分たちで取りに行っていたの、皆さん