元ＴＯＫＹＯＦＭのアナウンサーで今はフリーで活動している柴田幸子アナウンサーが、フィギュアスケートペア「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の引退会見を取材した様子を投稿した。「りくりゅうペア引退会見」と題して２９日までに自身のインスタグラムを更新。「ミラノ・コルティナ五輪での感動の金メダルで有終の美を飾り、競技生活からは引退する注目のお２人の引退会見とあって集まった報道陣は約