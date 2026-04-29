アップルの折りたたみiPhone（仮称「iPhone Ultra」）のモックアップを、同社の他のデバイスと比較した画像や動画が拡散しています。 ↑iPhone Ultraのモックアップ（画像提供／Vadim Yuryev／X） iPhone Ultraの内側ディスプレイは、iPadのような4:3の縦横比で、開いた状態では「iPad mini」のサイズになります。多くの噂によれば、閉じた状態では5.5インチ、開いた状態で7.8インチで、8.3インチのiPad miniよりもやや小さ