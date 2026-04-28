稽古する大の里（左）＝茨城県阿見町の二所ノ関部屋左肩痛により先場所を途中休場した横綱大の里が28日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で稽古したが、本調子とは遠い内容で夏場所に向けて不安を抱かせた。大の里は三段目力士と15番続けて取り、引いて押し出されるなど4敗した。もろ手突きや右肩から当たる立ち合いを模索。出足の鋭さも欠いており「もうちょっと番数を増やして精度を高めないと間に合わない」と危機感をにじませ