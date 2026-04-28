4月21日から、全国のセブン‐イレブンでユーチューバーのHIKAKINがプロデュースする麦茶『ONICHA』の販売が開始された。『ONICHA』限定販売の裏側「麦茶は私たちにも非常になじみのある飲みものですが、ジュースなどのほかの飲料と比べると、少し地味なイメージが湧いてきます。今回発売された『ONICHA』は、少し味気なく思われてしまいがちな麦茶を変えるための工夫が詰め込まれた商品になっているようです。根幹である“味”