テレビ番組のロケ中に右膝外側半月板損傷の重傷を負ったサッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が、29日までにインスタグラムを更新し、仕事復帰したことを報告した。前園氏は「今日から仕事復帰させていただきました」と切り出し、「番組10年目になる四国自転車旅での復帰を嬉しく思います。まだまだやれるお仕事は限られてはきますが、一歩一歩進んでいきたいと思います」と報告。続けて、「前園真聖四国推したび次はどこ行く