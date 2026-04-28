27日、オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船舶（ロイター＝共同）船舶位置情報の提供サイト「マリントラフィック」によると、日本時間28日午後、出光タンカー（東京）の大型原油タンカーがホルムズ海峡を東に向け通過しているもようだ。通過すれば米国とイスラエルのイラン攻撃後、海峡を出た日本関係船舶は4隻目となる。タンカーは「IDEMITSUMARU（出光丸）」で、長さ300メートルを超える大型船。2007年に完成し、現在はパナ