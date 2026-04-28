20年近く川下りの船頭を務める大ベテランが「初めて見た」という光景。船頭・南島純さん：あそこの上流から入って（川を）渡って、あっちへ抜けていった。長野・飯田市の天竜川で撮影された映像に映っていたのは、川を泳いで渡る「シカ」。2頭のニホンジカが時折、飛び跳ねながら泳いで川を渡っています。川で泳ぐシカを目撃した船頭・南島純さん：「すごい。シカ泳いでる」と思って、めちゃくちゃびっくり。まさかシカが泳ぐなん