韓国の人気ダンサー、Honey JのSNS投稿に注目だ。Honey Jは4月25日にインスタグラムを更新。【写真】「性行為じゃん」発言Honey Jの過激水着「ベストダンス映画賞♡諸事情で少し遅れたけど、ありがとうへへ♡一緒にトラブルを起こしてくれたグループのメンバーに感謝です。今年も走る、Honey Jay がんばって」と綴り、トロフィーを持って受賞を喜ぶ写真を投稿している。Honey Jは、韓国の人気ダンスサバイバル番組『STRE