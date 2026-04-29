【ニューヨーク＝木瀬武】米人気歌手のテイラー・スウィフトさんは、自身の声と写真の商標登録を米特許商標庁に申請した。声の商標登録は珍しく、生成ＡＩ（人工知能）を使って自身の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのを防ぐ狙いとみられる。同庁に２４日付で提出された書類によると、申請されたのは２種類の音声と画像１枚の計３点。音声は「こんにちは、テイラー・スウィフトです」などと話す声が収録され、画像に