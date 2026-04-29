オリックス-ソフトバンク戦28日のプロ野球、オリックス―ソフトバンク戦（京セラドーム）で危機一髪のプレーがあった。折れたバットがオリックス一塁手の太田椋を“急襲”。幸い怪我はなく、ファンから安堵の声が漏れた。4回無死一塁。ソフトバンク・栗原が放ったゴロは一塁へ。オリックスの一塁を守った太田に、打球だけでなく折れたバットも飛んできた。頭上からバットが落ちてくるような形となったが、幸い太田には当たら