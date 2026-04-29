新NISAを使ってJTや銀行株に投資している同僚を見て、自分も気になり始めた人もいるのではないでしょうか。高配当株投資は、株を保有しているだけで定期的に現金が振り込まれる「インカムゲイン型」の投資スタイルです。 毎月5万円を高配当株に10年間積み立て続けると、配当利回り4％の場合、10年後には元本600万円に対して年間24万円、月換算で約2万円の配当を非課税で受け取れる計算になります。 本記事では、高配