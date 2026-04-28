Image: Playnix 次にあなたが買うゲーム機は、これまで以上にPCに近い存在になるかもしれません。たとえば、マイクロソフトが開発中の次世代Xbox、あるいはValveが準備している新たなSteam Machineも、そうした方向性を感じさせます。そんな「PCとコンソールの融合」をひと足早く形にしたような製品が登場しました。それが、Playnix Consoleです。トイレコードプレーヤーのような見た目の本