「何者かになりたい」と若いうちから仕事に邁進し、35歳で起業を果たした板橋理恵さん。事業も軌道に乗った矢先に50歳で待ち受けていたのは、「乳がん」の宣告でした。結婚願望よりも自立心が強く、独身のまま迎えた転機。「手術の同意書は誰が書くのか」「全摘するかの相談は？」。板橋さんが直面した現実とは。 【写真】「乳がん」を経て人生観に変化。55歳初婚で一緒になった旦那さんと（5枚目/全10枚） 仕事一筋の人生が50歳