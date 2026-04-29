米Anthropicは4月28日（現地時間）、AIアシスタント「Claude」をクリエイティブ制作ツールと連携させる新たなコネクタ群を発表した。Ableton、Adobe、Autodesk、Canva、Blender、Resolume、Splice、Trimbleなどのパートナーと連携し、デザインや3D、音楽、映像といった制作ワークフローでClaudeを活用しやすくする。コネクタは、Claudeが外部のプラットフォームやツールに直接アクセスするための仕組みである。今回の追加により、