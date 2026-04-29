《あなたのための貸切風呂を作ります！「鬼怒川温泉 ものぐさの宿 花千郷」》2024年3月8日、国内最大級のクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」に掲載されたのは、栃木県・鬼怒川の中心エリアにある旅館「花千郷」だ。自然豊かな温泉街に佇む老舗旅館をめぐり、いま波紋が広がっているーー。サイトでは、《2023 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテルズ受賞》といった実績も紹介されており、人気旅館であ