【モスクワ共同】ロシア国防省は28日、モスクワ中心部の赤の広場で5月9日に実施する第2次大戦での対ドイツ戦勝81年の軍事パレードに、現在の作戦状況を踏まえて「軍事装備の隊列は参加しない」と発表した。例年は式典で戦車や弾道ミサイルなどの軍事力を内外に誇示するが、ウクライナ侵攻への戦力投入が影響した可能性がある。戦勝80年の節目だった昨年5月の軍事パレードには中国の習近平国家主席ら20カ国以上の首脳らが参加。