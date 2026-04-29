タレントの楽しんごが２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、ネットフリックスドラマ「地獄に堕ちるわよ」について私見を披露した。「地獄――」では、女優の戸田恵梨香が占い師の故細木数子さんを熱演している。楽しんごは同作をさっそく視聴したようで、Ｘに同作の相関図を添付し、私見を披露した。「正直に言うと、今回の戸田恵梨香さんが細木数子さんを演じているのを観て、どうしても違和感が拭えません！細すぎる」と指摘