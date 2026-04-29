ゴールデンウィーク中は、気圧が上昇と下降を繰り返します。特に、5月1日頃と4日頃は、広い範囲で下降による影響度が大きくなるでしょう。気圧の変化に敏感な方は、頭痛やめまいなどに十分な注意が必要です。低気圧がたびたび通過ゴールデンウィーク中も、低気圧や前線と、移動性の高気圧が日本付近を交互に通るでしょう。明日30日から5月1日は、ほぼ全国で気圧が下降し、広い範囲で影響度が大きくなりそうです。その後、気圧がい