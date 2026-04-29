アメリカのトランプ大統領が、イランへの圧力を強めるため、長期的な海上封鎖の準備を進めるよう側近に指示したとアメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルは28日、アメリカ当局者の話としてトランプ大統領がイランの財政を圧迫し、イランが拒み続けてきた核開発の完全放棄を迫るため、長期的な海上封鎖の準備を進めるよう側近に指示したと報じました。記事は、当局者の話として「トランプ大統領は、爆撃再開