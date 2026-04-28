川崎市役所（資料写真）川崎市は２８日、市内に住む３０代の女性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市健康福祉局によると、女性は２３日に発熱や発疹などの症状が出て、２６日に医療機関を受診。翌２７日に陽性が判明した。現在は自宅で療養しているという。女性は周囲に感染させる可能性のある２２日と２３日にＪＲ南武線武蔵新城─武蔵溝ノ口間、東急大井町線溝の口─二子玉川