ハッカーのイメージ電子部品大手の村田製作所は27日、不正アクセスを受け、従業員や顧客らの氏名や電話番号など個人情報のデータ約9万件が流出したと発表した。現時点で不正利用はないという。個人情報とは別に、取引先との請求書や契約書のデータも流出した。流出した個人情報は、従業員やその家族、退職者関連が約7万3千件で、銀行口座や福利厚生の情報も含まれる。顧客や仕入れ先などの個人情報は約1万5千件で、インター