忙しい朝にもぴったりなサッと手軽に食べられるパンを買いに、毎朝のようにコンビニに立ち寄っている人も多いのでは。急いでいるのに、種類が豊富すぎていつもどれにしようか迷う……という人へ。今回は、「パン スイーツ男子」という@hifumi4さんがInstagramで紹介している【セブン-イレブン】の「朝食パン」をご紹介します。どの時間に食べても良いけれど、1日の始まりにぜひ選んでほしいパンをピックアップしたの