レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は今夏の去就が注目されている。コパ・デル・レイの優勝でプロキャリア初となるタイトルも手にし、一区切りをつけても驚きではないだろう。関心が取り沙汰されているチームのひとつが、今季はまさかの残留争いを強いられているイングランドの名門トッテナムだ。そんななか、『onefootball』は「トッテナムがこのラ・リーガのウインガーに興味を示している。スパーズにとって良い選択だ