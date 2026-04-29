「長距離戦は騎手の腕」という。それまでは「能力上位（成績上位）の騎手同士で決まる」という意味で捉えていたが、この一戦を見て、言葉が意図しているところが明確に分かった。「長距離戦は道中をうまく運んだ騎手が勝つ。それはすなわち、その騎手に腕がある、ということである」。武豊騎手の騎乗ぶりは、そのことをはっきりと教えてくれた。スペシャルウィークは1番人気。前年のダービーを快勝したが、菊花賞は2着、ジャパ