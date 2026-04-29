ゴールデンウイークに人気の潮干狩りですが、茨城県のビーチでは29日、ハマグリの密漁の取り締まりが行われました。禁止エリアで貝をとるなど違反者が続出、取り締まりに密着しました。■“違反者”からはあきれた言い訳続出…あいにくの天気でも、狙うは今が旬のハマグリ。「がんばれ！がんばれ！」――パパ、こう言われてますよ「俺の力じゃどうにもならない。いるかどうかは貝次第」近場で日帰りがトレンドの今年のゴールデン