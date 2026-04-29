嵐の大野智（45）が、かつて交際報道があった元女優と10年ぶりに再会し、密会を重ねていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「週刊文春」のカメラがとらえた大野智の近影大野といえば、1999年に結成された国民的アイドルグループ・嵐のリーダー。2020年末に活動休止し、現在は全国ドームツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の真っただ中にある。「週刊文春」はこれまで、大野が「嵐を辞めたい」とい