東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引きしたとして、3月中旬に窃盗容疑で逮捕された元タレントの坂口杏里（35、後に不起訴処分）。【写真を見る】坂口杏里と身元引受人・吉田さん（仮名、47）のツーショットほか、居候している吉田さんの自宅なども坂口には身元引受人となる親族などがおらず、釈放時はタレント時代からの坂口さんの"ファン"だという男性、吉田さん（47、仮名）が代わりに身元引受人の役割を引き受け