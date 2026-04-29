原油高が続く中、自動車株の見方が改めて問われている。【こちらも】原油高で航空株に逆風、JAL・ANA株価の分かれ目は転嫁力と需要航空株のように燃料費が直接収益を圧迫する業種とは違い、自動車株にとって原油高の影響はやや複雑だ。ガソリン価格の上昇は消費者の購買意欲を冷やす可能性がある一方、燃費性能の高いハイブリッド車や電動車への関心を高める面もある。トヨタは5月8日、ホンダは14日に決算発表を予定しており