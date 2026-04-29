満身創痍だった――。お笑いコンビ「バナナマン日村勇紀が２８日、当面の間、休養することを発表した。所属事務所のホリプロコムは公式サイトで「「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。続けて「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心