球団発表ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦で「ウィメンズナイト」が開催されるにあたり、選手たちが妻やパートナーが選んだ登場曲で出場すると発表した。先発マウンドにあがる大谷翔平投手は、ピッチング用とバッティング用の2曲が真美子夫人によってチョイスされた。ピッチング時には「canzoni preferite」で、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」で使用される一曲、バッティングでは「Ultra Seven no