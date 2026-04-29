◇明治安田J1百年構想リーグ第13節町田2―2（PK4―3）水戸（2026年4月29日ケーズデンキスタジアム水戸）FC町田ゼルビアはアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）決勝トーナメントの集中開催地サウジアラビア・ジッダから帰国後初の試合で水戸とPK戦の末に4―3で制した。ACLE決勝のアルアハリ（サウジアラビア）戦で120分に及ぶ激闘から“中3日”で迎えた一戦は2―2のまま90分間では決着がつかずPK戦に突入。P