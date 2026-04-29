今月、東京・調布市で線路内に立ち止まっている高齢の女性を救助したとして、都内に住む男子高校生と母親に感謝状が贈られました。警視庁調布署増田太郎 署長「あなたは、線路内に取り残された女性を発見し、救助されました。ここに深く感謝の意を表します」警視庁調布警察署で感謝状を受け取ったのは、都内に住む高校3年生の大澤俊介さん（18）と母親の由美さんです。2人は今月8日の午後3時半すぎ、車で帰宅しているときに