今冬にオランダのNECからドイツのヴォルフスブルクに移籍したFW塩貝健人が、苦境に陥っている。３月のスコットランド戦で鮮烈な日本代表デビューを飾ったものの、その後にクラブではほとんどピッチに立たず。レバークーゼン戦（３−６）で出場機会なしに終わると、フランクフルト戦（１−２）は79分、ウニオン・ベルリン戦（２―１）では90＋３分からの終盤投入。直近のボルシアMG戦（０−０）では、得点が欲しい状況だったに