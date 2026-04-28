イランメディアは日本時間の28日夜、日本の大型タンカー「IDEMITSU MARU」が、イランの許可を得てホルムズ海峡を通過したと伝えました。イランメディアの「プレスTV」は日本時間の28日夜、SNSで、日本の大型原油タンカー「IDEMITSU MARU」が、イランの許可を得てホルムズ海峡を通過したと伝えました。「IDEMITSU MARU」は、サウジアラビアから200万バレルの原油を積んでいるとしています。船の位置情報を可視化したサイト「マリン