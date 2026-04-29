「優しかった義母がまさか、あんな日記を書いていたとは衝撃でした……」そう話す河合ゆいさん（仮名・40歳）は義母が亡くなった後、5冊の日記帳を発見。興味本位で内容を見たところ、生前の義母からは想像できない言葉の数々が綴られていたそうです。◆同居を押し付ける義父をなだめてくれた優しい義母ゆいさんは5年前に、夫と結婚しました。結婚した頃、義父母は70代半ば。義父は自分たちの老後を心配し、「二世帯住宅を建て