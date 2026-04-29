東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、3月までの1年間の売上高が過去最高を更新したと発表しました。【映像】東京ディズニーシーの様子オリエンタルランドの3月までの決算は、売上高が7045億円となり過去最高を更新しました。テーマパーク事業の入園者数は去年からほぼ横ばいでしたが、東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」が通期で稼働したほか、「ディズニー・プレミアアクセス」