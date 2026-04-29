おうちで食品をストックしておきたい時は、【業務スーパー】をチェックしてみて。忙しい日にあると便利な「冷凍食品」が揃っており、調理時間を短縮できてサッと用意できるところが魅力的。あとおかずが1品欲しい時や、小腹が空いた時にも頼りになりそうです。今回は、おかず系からデザート系まで、業務スーパーの冷凍食品をご紹介します。 子どもも食べやすいソーセージ ボ