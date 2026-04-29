昭和元年から100年を記念する式典の警備に当たっていた機動隊員のヘルメットをたたいたとして、警視庁は29日、公務執行妨害の疑いで、中核派活動家の沖山芳忠容疑者（65）＝住所、職業不詳＝を現行犯逮捕した。同庁公安部によると、黙秘している。容疑者は式典に反対するデモ行進に参加していた。逮捕容疑は、29日午後2時40分ごろ、東京都千代田区九段北1丁目の児童遊園で、機動隊員から規制を受けた際に、隊員のヘルメットを