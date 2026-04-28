4月25日、3月末にNHKを退局した和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜夜10時）がスタートした。【こちらも読む】和久田麻由子アナがフジとTBSではなく日テレを選んだワケ 今週からついに新報道番組に登場ビデオリサーチによると、初回の平均視聴率は世帯3.8％、個人2.1％（関東地区）。ライバル対決と注目された同時間帯のTBS安住紳一郎アナ（52）がMC