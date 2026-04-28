エレコム（ELECOM）は28日、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みルール変更にともない、「お知らせとお詫び」を発表した。【画像】国交省が図解で説明…飛行機「モバイルバッテリー持込み」新ルール国土交通省が、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに新たなルールを定め、4月24日より適用開始したことによるもの。エレコムは「2026年4月24日、国土交通省 航空局より『機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある