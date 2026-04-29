タレントの若槻千夏が２８日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」に出演。「年下だけど緊張する」人気女優の名前を明かした。若槻がＭＣの心理テストバラエティーで、この日はＡＫＢ４８の伊藤百花がゲストで登場した。後輩から慕われる芸能人について若槻は「さっしーじゃないですか？さっしー、後輩にもケアしたり、ご飯行ったりとか。イコラブ（＝ＬＯＶＥ）とかと。そういう意味では両方かも、上も下も