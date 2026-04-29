２９日午前７時２０分頃、東京都福生市加美平の路上で「ハンマーを持っている人がいる。殴られている」と近隣住民から１１９番があった。警視庁福生署幹部によると、近くの４０歳代の男が、集まっていた男女７人のうち男子高校生２人の顔などをハンマーで殴り、１人は顔の骨を折る重傷、もう１人も軽傷を負った。駆けつけた警察官３人も液体を浴びせられて軽傷を負った。男は逃走し、同庁は高校生への殺人未遂容疑で行方を追っ