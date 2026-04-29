4月28日（火）深夜に放送された『ひっかかりニーチェ』にて、永野と三谷紬アナウンサーが、近年のモノマネ芸に対する“ひっかかり”を爆発させた。【映像】ラパルフェ、ニューヨークのモノマネの様子この日のゲスト、ラパルフェの都留拓也が「モノマネ芸人という名前にひっかかります。カテゴリとして『演芸』の中にいる別のジャンルと思った方がいい」と、モノマネ師の立ち位置について持論を展開した。これに対し、永野は「