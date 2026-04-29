4月中旬、19時過ぎのにぎわう東京・六本木。男性がタクシーから降りて慣れた足取りで飲食店へと向かう。閉店時刻の23時ごろまで滞在して上機嫌な様子で店を出ると、家に帰るのか、それとも2軒目に向かうのか、夜の街へと消えていったーー。酒宴を楽しんでいたのは嵐の大野智（45）。テレビ局関係者は、「大野さんはツアー中もこうして飲みに出かけているそうです」と言う。「嵐の活動に区切りがついたら、大野さんはすぐ宮古島生活