アメリカ
『アメリカ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
サウジアラビア・パキスタン・トルコが共同防衛協定に署名
ABEMA TIMES
-
去年のLA大規模移民摘発でICEが撮影したボディーカメラ映像が初公開
ABEMA TIMES
-
インスタ運営のメタ社に5億ドル超の支払い命令、子どもの精神的被害めぐり
ABEMA TIMES
-
米上院が対ロシア制裁法案を可決、日本は適用除外の可能性
FNNプライムオンライン
-
サービスエリアで疲れにくい食事を選ぶコツを管理栄養士が解説
SAでは定食系を選び、野菜→タンパク質→糖質の順で食べるのが望ましい
オトナンサー
-
コールマンの売れ筋がキャンプ用品から室内向け商品へと変化
文春オンライン
-
米FRB・クック理事へ、トランプ政権が解任検討を通知か 現地報道
FNNプライムオンライン
-
ベトナムのフリゲート艦が台湾海峡を通過、高市発言への無言の支持を示す
ベトナムは声明を出さず、フリゲート艦チャン・フン・ダオを台湾海峡に通過させた
プレジデントオンライン
-
メタに900億円 子どものSNS巡り
TBS NEWS DIG
-
年収1000万円は「幸福の天井」？研究で分かった人生の満足度の分岐点
世界160数カ国の研究で年収1000万円台前半を超えると幸福度の伸びが鈍くなるという
プレジデントオンライン
-
訪日アメリカ人が原宿・川崎でヴィンテージを買い漁る深い理由
円安に加え日本人の物持ちの良さとバブル期の大量購入が背景にあり
現代ビジネス
-
実態が見えない米イラン協議、イランが強気を崩さない理由とは
イランは緊張継続で国内不満を抑制でき、交渉カードも増えたとBBCが報じた
日テレNEWS NNN
-
米軍の兵器枯渇でイラン戦争の継続が困難になりつつある
日刊ゲンダイDIGITAL
-
連邦高裁がトランプ大統領のホワイトハウス宴会場工事差し止めを支持
「大統領は一時的な賃借人であり所有者ではない」と高裁が指摘し
FNNプライムオンライン
-
中国新興企業のAI「Kimi K3」が米国産モデルに迫る性能を発揮
FNNプライムオンライン
-
米情報機関がロシアによるNATO加盟国への限定攻撃を2026年以降と分析
FNNプライムオンライン